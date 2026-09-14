Два человека пострадали при ракетном ударе по Курску

Силы противоздушной обороны в ночь на понедельник отразили атаку ВСУ на Курск, сбив крылатую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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