Штурмовые отряды выбивают врага из укрепрайонов. В Курском приграничье ВСУ близки к катастрофе. Последние новости СВО на 26 декабря

Русский солдат вынес с поля боя, рискуя собственной жизнью, двух своих тяжелораненых сослуживцев.Стало известно о том, что штурмовые отряды Вооружённых сил России берут в окружение группировку войск в районе населённого пункта Великая Новосёлка в Волноваховском районе ДНР.