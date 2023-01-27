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Дана Уайт анонсировал бой Гилберта Бернса и Хорхе Масвидаля

В ночь на 9 апреля в Бруклине (Нью-Йорк) пройдет турнир UFC 287, в со-главном событии которого пройдет бой в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Хорхе Масвидалем.

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