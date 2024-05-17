Как создать идеальный цветник на даче

Хотите создать красивый цветник своими руками, но не знаете, с чего начать? Следуйте нашим нехитрым правилам, и у вас все получится! Цветы любят, когда ими любуются, поэтому лучше подобрать место, где вы часто бываете и имеете возможность постоянно видеть растения: перед домом, у окошка кухни или ….