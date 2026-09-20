«Единая Россия» лидирует с 51% после подсчёта четверти голосов

Обработано 25% протоколов: «Новые люди» и ЛДПР разделяют всего 0,01 процентного пункта, борьба за третье место продолжается.
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