Игнатьев день 2 января: что можно и чего нельзя делать, приметы дня

2 января — день, наполненный древними преданиями и загадками. В народной традиции он известен как Игнатьев день, и по многим поверьям, именно в этот период стоит проявить особую осторожность, особенно в отношении красного цвета.
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