Учёные представили квантовый лидар

Исследователи из Китайского университета науки и технологий (USTC) Китайской академии наук (CAS) представили новую теорию лидара, основанную на квантовой интерференции и успешно разработали прототип этой технологии.
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