Через 5-6 лет Россию может ждать дефицит питьевой воды. Помимо того, что в стране водные ресурсы распределены неравномерно - 20 процентов из них сосредоточены в европейской части, а остальные 80 - в азиатской, существует еще ряд причин, из-за которых Россию может ждать водный кризис.