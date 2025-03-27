Людям по всему миру разрешают работать меньше. Стоит ли ждать сокращения рабочей недели в России?

Власти Испании решили официально сократить рабочую неделю с 40 до 37,5 часов с 2026 года — правительство страны одобрило соответствующий законопроект, который предусматривает сохранение размера зарплаты сотрудников.
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