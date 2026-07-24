Ученые нашли самые огромные залежи золота, но пока не могут его достать, хотя глубина небольшая.

Александр Симаков

Можно было бы и восторгатьтся находкой японских ученых, если бы не одно но: пирит - это по простому серный или железный колчедан , которых в России воз и маленькая тележка. И наши ученые уже научились извлекать золото из пирита на Сухоложском месторождении. Для извлечения золота из пирита Сухого Лога применяется гравитационно-флотационная технология, когда наиболее крупные и тяжелые частицы золота выделяют с помощью центробежных концентраторов, а мелкие пускают на флотацию – пропускание через смесь частиц руды с водой пузырьков воздуха, к которым прилипают золотоносные крупицы. Технология извлечения золота из пирита не является секретной. Все физические, химические и металлургические процессы давно описаны в учебниках по металлургии, научных статьях и открытых патентных базах. 😀 Так что флаг в руки японцам - пусть садятся за ещё советские учебники и богатеют на зависть всей планете.