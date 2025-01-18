В 82-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда открывается регистрация на посещение «Поезда Победы». Состав с уникальной иммерсионной инсталляцией будет стоять на Витебском вокзале в период с 19 по 22 января.
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В 82-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда открывается регистрация на посещение «Поезда Победы». Состав с уникальной иммерсионной инсталляцией будет стоять на Витебском вокзале в период с 19 по 22 января.