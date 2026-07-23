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За рулем

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Власти обозначили приоритеты распределения нефтепродуктов

Власти обозначили приоритеты распределения нефтепродуктов

Власти установили новый порядок распределения нефтепродуктов внутри страны. Как сообщает «Коммерсантъ», ознакомившийся с протоколом совещания у вице-премьера Александра Новака, в первую очередь топливо будут направлять государственным заказчикам и предприятиям, обеспечивающим выполнение важных государственных задач.

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