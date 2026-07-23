Власти обозначили приоритеты распределения нефтепродуктов

Власти установили новый порядок распределения нефтепродуктов внутри страны. Как сообщает «Коммерсантъ», ознакомившийся с протоколом совещания у вице-премьера Александра Новака, в первую очередь топливо будут направлять государственным заказчикам и предприятиям, обеспечивающим выполнение важных государственных задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии