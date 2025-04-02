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Царьград

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Microsoft закрыла филиалы в 13 российских городах: прибыль выросла на 39%

Microsoft закрыла филиалы в 13 российских городах: прибыль выросла на 39%

Корпорация Microsoft закрыла свои филиалы и подразделения в 13 российских городах в декабре 2024 - январе 2025 годов, несмотря на рост прибыли на 39% в 2024 году.

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