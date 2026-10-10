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Татар-информ

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В Казани вырос спрос на украшения без вставок

В Казани вырос спрос на украшения без вставок

В столице Татарстана за январь – сентябрь 2026 года спрос на ювелирные украшения без вставок вырос на 36% в годовом выражении.

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