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«Дорогами поколений» вновь принимает заявки

«Дорогами поколений» вновь принимает заявки

Патриотический музыкальный проект стартует в Ноябрьске 25 октября. Торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт пройдут 28 октября, а 29-го в микрорайоне Вынгапуровском запланирован праздничный концерт с участием победителей и участников.

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