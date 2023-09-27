«Дорогами поколений» вновь принимает заявки

Патриотический музыкальный проект стартует в Ноябрьске 25 октября. Торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт пройдут 28 октября, а 29-го в микрорайоне Вынгапуровском запланирован праздничный концерт с участием победителей и участников.