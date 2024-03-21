Стали известны районы Пензенской области, которым грозит паводок

В ходе прямого эфира на площадке ЦУР в социальной сети «ВКонтакте» заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Кутьменев рассказал о районах и населенных пунктах, которые наиболее подвержены риску подтоплений в текущем весеннем периоде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии