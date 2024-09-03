«Синдром жареного риса» впервые поразил половой член

Урологи из Медицинского центра Американского университета в Бейруте (Ливан) в отчете для журнала Annals of Medicine and Surgery рассказали об уникальном случае из практики: 38-летний мужчина обратился в клинику со стойким отеком и покраснением полового члена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии