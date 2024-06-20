В Ленобласти продолжается капремонт на трассе между Аннино и Разбегаево

Между Аннино и Новосельем работы постепенно завершают На трассе между Аннино и Разбегаево в Ломоносовском районе Ленобласти продолжается капитальный ремонт, сообщили сегодня в пресс-службе Дорожного комитета региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии