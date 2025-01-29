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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Консейсау про 1:2 с «Загребом»: «Милану» не хватало понимания футбольных основ в 1-м тайме. Я мог бы сказать о качестве поля, о не соответствующем уровню ЛЧ судействе, но не стану»

«Определенные моменты складывались не в нашу пользу, но, если не считать этого, нам в целом не хватало понимания футбольных основ в первом тайме.

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