Портативный компьютер Ayaneo Pocket DMG classic в стиле GameBoy привлекает краудфандинг по цене от $339

Компания Ayaneo представила на краудфандинговой платформе IndieGogo карманный компьютер Ayaneo Pocket DMG, работающий на Qualcomm Snapdragon G3X Gen 2 и стилизованный под GameBoy OLED-приставку, по цене ранних продаж - 339 долларов США за модель начального уровня с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.