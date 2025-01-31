Программист Кокова: необходимо использовать специально созданную электронную почту

Специалист рассказала, как уменьшить цифровой след в интернете Полноценно скрыть свою активность в Сети невозможно, однако можно постараться уменьшить цифровой след: в первую очередь, необходимо использовать специально созданную электронную почту, а также номер телефона при регистрации в соцсетях и приложениях, сообщила РИА Новости ведущий системный архитектор информационной безопасности МТС Web Services Илона Кокова.