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МИД России предупредил о затяжном конфликте на Украине: Европа продолжит финансировать Киев и препятствовать переговорам

МИД России предупредил о затяжном конфликте на Украине: Европа продолжит финансировать Киев и препятствовать переговорам

МИД России заявил о необходимости готовиться к затяжному конфликту на Украине из-за позиции ЕС Россия должна учитывать возможность продолжения боевых действий на Украине в долгосрочной перспективе, поскольку европейские страны, по оценке Москвы, не заинтересованы в скором урегулировании конфликта.

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