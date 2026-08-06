МИД России предупредил о затяжном конфликте на Украине: Европа продолжит финансировать Киев и препятствовать переговорам

МИД России заявил о необходимости готовиться к затяжному конфликту на Украине из-за позиции ЕС Россия должна учитывать возможность продолжения боевых действий на Украине в долгосрочной перспективе, поскольку европейские страны, по оценке Москвы, не заинтересованы в скором урегулировании конфликта.