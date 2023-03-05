Губернатор Брянской области приобретет новый дом для семьи раненного диверсантами ребенка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на свои личные средства приобретет новый дом для семьи десятилетнего мальчика Федора, который получил огнестрельное ранение при нападении 2 марта украинских диверсантов на село в приграничном районе.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на свои личные средства приобретет новый дом для семьи десятилетнего мальчика Федора, который получил огнестрельное ранение при нападении 2 марта украинских диверсантов на село в приграничном районе.
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