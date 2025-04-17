РИАН: создание уникального препарата против рака пришлось доказывать в суде

Подмосковные разработчики после испытаний лекарства "Афотид" получили иск от Минпромторга.Работающее в подмосковном Королеве ООО "Лина М" в суде отстояло свою разработку – уникальный лекарственный препарат против рака, который работает на любой стадии онкологии – "Афотид".