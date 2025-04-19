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«Газпром-Медиа Холдинг» и китайская кинокомпания Xicheng Media Company объявили о совместном производстве военного фильма

«Газпром-Медиа Холдинг» и китайская кинокомпания Xicheng Media Company объявили о совместном производстве военного фильма

На пресс-конференции в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля, прошедшей в пресс-центре «Матч», «Газпром-Медиа Холдинг» и Xicheng Media Company объявили о начале совместного производства фильма под рабочим названием «Союзники».

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