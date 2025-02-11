MSI подтвердила дату выхода Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Ждать осталось недолго Компания Nvi...

MSI подтвердила дату выхода Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Ждать осталось недолгоКомпания Nvidia готовится к запуску новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, дата выхода которой была официально подтверждена партнёром производителя компанией MSI.
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