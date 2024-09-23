В Якутске состоялась пресс-конференция «Почему вымерли мамонты»

Впервые про уникальные доказательства новейшей теории вымирания мамонтовой фауны рассказал на пресс-конференция участник экспедиции «Почему вымерли мамонты» геоботаник, доктор биологических наук, профессор ТГУ, главный научный сотрудник ЦСБС СО РАН Николай Лащинский, 23 сентября сообщает Якутское-Саха Информационное Агентство.
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