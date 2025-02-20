SEC США подтверждает подачу заявки на спотовый XRP от Canary Capital

Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) ранее подтвердила получение заявок на спотовые ETF на XRP от компаний 21Shares, Bitwise, Grayscale и CoinShares, а также заявку на ETF на Litecoin от Canary Capital.
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