Путину и Лукашенко подарили именные свитера СКА – видео

Главы государств пообщались с хоккеистами петербургской команды. Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко посетили многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге.
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