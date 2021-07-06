В Кабардино-Балкарии полицейские и представители муниципальной власти провели акцию для родителей «Научи ребенка ПДД»

В рамках профилактического декадника «Юный велосипедист» автоинспекторы Майского района Кабардино-Балкарии при участии представителя молодежного совета администрации Майского района Анастасии Тищенко провели занятия по дорожной безопасности в городских скверах и на детских площадках.
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