В Актау отремонтировано 2000 квадратных метров внутримикрорайонных дорог

Аким города Актау Улугбек Тналиев проверил ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог. В настоящее время на внутренних дорогах 11 микрорайона уложено около 2000 квадратных метров асфальта, сообщает пресс-служба акимата города.
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