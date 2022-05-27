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Турецкие бренды хотят выйти на российский рынок

Турецкие бренды хотят выйти на российский рынок

Глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок (занимается турецким бизнесом в России) рассказал о планах несколькольких турецких брендов одежды и товаров для дома — adL, Mudo, Ltb, Twist и İpekyol – открыть свои магазины в России, сообщает PRIMPRESS.

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