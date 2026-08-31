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Царьград

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Илон Маск может разрешить Украине удары дронами Starlink по России

Илон Маск может разрешить Украине удары дронами Starlink по России

Илон Маск рассматривает возможность использования Starlink Украиной для ударов на территории России. Окончательное решение зависит от Белого дома, сообщает The Financial Times.

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Новый комментарий от пользователя
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Andrey B-V

Гнида конская этот Илюша Маск. А помниться наши специалисты говорили про возможность глушить этот Starlink над территорией РФ и прилегающими окрестностями. А еще можно эти спутники сбивать, не афишируя и без бодрых докладов, просто сбивать над РФ и говорить, если спросят, что хрен его знает, видимо метеоритный дождь или низкое качество комплектующих из КНР. Есть проблема, ее надо решать, а не кричать, что ВСЕ ПРОПАЛО, ГИПС СНИМАЮТ, КЛИЕНТ УЕЗЖАЕТ. А Илюшу Маска можно, невзначай, пришибить каким ни будь нестандартным способом. Надеюсь, что наработки Судоплатова не забыты?