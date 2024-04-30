Защищавший Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО

Starhit: бывший адвокат Ефремова Пашаев при смерти после ранения под Угледаром Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказался при смерти после ранения в зоне специальной военной операции (СВО).
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