Задержан велокурьер, сбивший и обматеривший девочку на Шуваловском проспекте ДТП произошло днем 3 октября.
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Задержан велокурьер, сбивший и обматеривший девочку на Шуваловском проспекте ДТП произошло днем 3 октября.