В Херсонской области прошли военные учения

На одном из полигонов в Херсонской области, который находится неподалеку от административной границы с аннексированным Крымом, прошли учения украинских военных по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.
На одном из полигонов в Херсонской области, который находится неподалеку от административной границы с аннексированным Крымом, прошли учения украинских военных по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.
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