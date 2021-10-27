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В Херсонской области прошли военные учения

В Херсонской области прошли военные учения

На одном из полигонов в Херсонской области, который находится неподалеку от административной границы с аннексированным Крымом, прошли учения украинских военных по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.

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