«Братья, долго мы будем терпеть русню?!»: Мигрантка хвастается в Сети, как избила русскую женщину и разжигает межнациональную ненависть.
О праве на самооборону
Комментарии
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Павел Лелин
Не законы, а их трактовка органами и судьями
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16 час.
М
ММ
Допустим, гражданин осуществил право на самооборону. Местный суд сделал его виноватым. Гражданин дошел до Верховного суда и его оправдали. Осталось посадить судью местной инстанции на срок, который он присудил защищающемуся гражданину! Только и исключительно в этом случае право на самооборону будет работать!
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14 час.
Александр Т
Ну что вы хотите идёт планомерный тихий геноцид русских в их собственной стране. А упыри у власти за денежку готовы на всё.
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14 час.
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