ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Там отдавать уже нечего,да и не нужен он им,у них другая топливная составляющая(твёрдая),электронные системы несопост...Байконур всё.
  • Вик Норд
    "Они хозяева этого "огорода"- Да какие они хозяева,так,квартиранты,разобравшись с незадачами,Россия вернёт "кованный ...Байконур всё.
  • Татьяна Рябинова
    Лишь бы не отдали космодром ЗападуБайконур всё.

О праве на самооборону

О праве на самооборону

«Братья, долго мы будем терпеть русню?!»: Мигрантка хвастается в Сети, как избила русскую женщину и разжигает межнациональную ненависть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Павел Лелин
Не законы, а их трактовка органами и судьями
Ответить
16 час.
М
ММ
Допустим, гражданин осуществил право на самооборону. Местный суд сделал его виноватым. Гражданин дошел до Верховного суда и его оправдали. Осталось посадить судью местной инстанции на срок, который он присудил защищающемуся гражданину! Только и исключительно в этом случае право на самооборону будет работать!
Ответить
14 час.
Александр Т
Ну что вы хотите идёт планомерный тихий геноцид русских в их собственной стране. А упыри у власти за денежку готовы на всё.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх