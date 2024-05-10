О праве на самооборону

Павел Лелин Не законы, а их трактовка органами и судьями

М ММ Допустим, гражданин осуществил право на самооборону. Местный суд сделал его виноватым. Гражданин дошел до Верховного суда и его оправдали. Осталось посадить судью местной инстанции на срок, который он присудил защищающемуся гражданину! Только и исключительно в этом случае право на самооборону будет работать!