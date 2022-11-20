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Генеральный менеджер команды НБА: «Майкл Джордан не согласится на танкинг даже ради Вембаньямы»

Генеральный менеджер одного из клубов НБА объяснил, почему «Шарлотт» не будет сливать этот сезон ради главного претендента на 1-й номер драфта Виктора Вембаньямы.

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