Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Польша отправит на Украину очередную партию устаревшего вооружения

Польша отправит на Украину очередную партию устаревшего вооружения

Польша анонсировала передачу Киеву очередной партии вооружений, которые уже не используются польской армией.

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