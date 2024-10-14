Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Уголовники, которым устроили амнистию через СВО, приходят назад целенькими и невредимыми и принимаются за старое, раз...Появились новые п...
  • Вячеслав Денисов
    И после всего этого нам сообщают о взятых в плен в курской области?!  Этих убийц теперь будут обменивать?!Мирное население ...
  • Дмитрий Гурин
    Адыгея. Кто сдал ...

Удар "последнего шанса": Наши вышли к границе Сумщины. ВСУ в тяжелейшем котле. Горят десятки "Леопардов". Убит известный офицер

Удар "последнего шанса": Наши вышли к границе Сумщины. ВСУ в тяжелейшем котле. Горят десятки "Леопардов". Убит известный офицер

Спустя два месяца борьбы с оккупантом на нашей земли, русские войска вышли на границу Сумщины на одном из участков Курского направления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрис Хартманис
Пленных не брать
Ответить
14 час.
Игорь Васиков
Это пусть они надеются, что их возьмут в плен. Вон у наёмников неполучается...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх