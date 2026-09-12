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Мошенники начали использовать отопительный сезон для обмана россиян

Мошенники начали использовать отопительный сезон для обмана россиян

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Злоумышленники звонят гражданам под видом "сотрудников ресурсоснабжающих организаций" и сообщают о необходимости перезаключить договор на поставку тепловой энергии с началом отопительного сезона.

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