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Кинолог Уражевский перечислил способы защиты от стаи бродячих собак

Кинолог Уражевский перечислил способы защиты от стаи бродячих собак

Москва, 28 января. Бродячие собаки нередко сбиваются в стаи и пугают местных жителей. При встрече с агрессивными животными нельзя от них отбиваться и провоцировать, предупредил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

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