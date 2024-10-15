Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Max
    Казачок совсем не казачок, а обыкновенный бандеровец!Пенсионер из Перв...
  • Сергей Долгополов
    Сейчас этих свихнувшихся пенсионеров,бывших бандерлогов до фига,садить по полной ,а не штрафами наказыватьПенсионер из Перв...
  • Дмитрий Бакланов
    Можно будет поохотиться за крокодильими туфельками для наших дам?В крымском сафари...

Крымские застройщики взяли кредитов на 202 млрд рублей

Крымские застройщики взяли кредитов на 202 млрд рублей

На начало сентября 2024 года между застройщиками Крыма, которые используют счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, и банками действовало 127 кредитных договоров на сумму около 202 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх