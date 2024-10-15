Крымские застройщики взяли кредитов на 202 млрд рублей

На начало сентября 2024 года между застройщиками Крыма, которые используют счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, и банками действовало 127 кредитных договоров на сумму около 202 млрд рублей.
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