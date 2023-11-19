Toyota заняла три первых места на Ралли Япония, Николай Грязин на подиуме в WRC2

Toyota заняла четыре первых места на Ралли Япония, Николай Грязин на подиуме в WRC2Jaanus Ree / Red Bull Content PoolЗаводская команда Toyota завершила хет-триком сезон-2023 в чемпионате мира по ралли, финальный этап которого состоялся в эти выходные в Японии.
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