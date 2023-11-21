Политика как он...
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Политика как она есть

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Право наций на самоопределение - злобная глупость

Право наций на самоопределение - злобная глупость

Как некоторым известно (а остальным сообщаю), я такая редкостная сволочь, которая последовательно отрицает «право наций на самоопределение».

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Комментарии
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Светлана Петрова
глобализация - стирание границ, но как все продумано в рамках существующих границ, те, кто живут похуже, устремились как тараканы в места более подходящие им
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10 час.
Анатолий Зотов
Нравится мне Роджерс, когда о глобальной политике или экономике рассуждает. Всё логично.
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8 час.
Одиссей
Хм....   Я, конечно, простой советский инженер и, разумеется, могу чего-то не знать, но при чем тут Оксфорд?!?! Данное определение НАЦИИ дано Сталиным в его работе 1913 года &quot;Марксизм и национальный вопрос&quot;. «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры...» Единственное, у Сталина есть продолжение: &quot;Только наличность всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию.&quot; И в той же работе Сталин оттоптался на &quot;самоопределении&quot;. Так штааа, благородный порыв автора опоздал на 100+ лет.
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4 час.

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