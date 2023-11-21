Право наций на самоопределение - злобная глупость

глобализация - стирание границ, но как все продумано в рамках существующих границ, те, кто живут похуже, устремились как тараканы в места более подходящие им

Одиссей

Хм.... Я, конечно, простой советский инженер и, разумеется, могу чего-то не знать, но при чем тут Оксфорд?!?! Данное определение НАЦИИ дано Сталиным в его работе 1913 года "Марксизм и национальный вопрос". «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры...» Единственное, у Сталина есть продолжение: "Только наличность всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию." И в той же работе Сталин оттоптался на "самоопределении". Так штааа, благородный порыв автора опоздал на 100+ лет.