Цены на российский газ зависят от мировых рынков

Текущие цены: в США газ подешевел до 2,9 USD/млн BTU, в Европе подорожал до 915 USD/1000 м³. Цены на российский газ зависят от мировых бенчмарков и конкурентных механизмов.
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