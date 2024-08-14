"Всё очень грустно, без преувеличения": 35 км до полной катастрофы - Киев отправил новые резервы под Курск. Город "вычищен"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Нам рассказывают о нашем успешно продвижении под Донецком, а в это время 12 тысяч солдат ВСУ находятся в России! Им сейчас ещё из за Днепра помоги в виде НАТОвских солдат подбросят они маршем на Москву пойдут! А у нас "всё идёт по плану", так оказывается и должно быть! Идёт Реальная Война, все это знают, но ни кто в слух не может это сказать! Вся Европа обеспокоена, цены на газ, что через Украину перекачивается, возросли на 10%! Вы себя то слышите? Они идут нас русских убивать! А мы им за это дёшево газ продаём! Маразм крепчал, но деньги превыше всего!