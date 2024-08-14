Офицер ВСУ обратился к украинцам из-за сложившейся обстановки сразу на нескольких направлениях. Поступили сообщения, что Киев собрал новые резервы из Днепра и отправил их в Сумы для дальнейшей переправы под Курск: Город "вычищен".
"Всё очень грустно, без преувеличения": 35 км до полной катастрофы - Киев отправил новые резервы под Курск. Город "вычищен"
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Нам рассказывают о нашем успешно продвижении под Донецком, а в это время 12 тысяч солдат ВСУ находятся в России! Им сейчас ещё из за Днепра помоги в виде НАТОвских солдат подбросят они маршем на Москву пойдут! А у нас "всё идёт по плану", так оказывается и должно быть! Идёт Реальная Война, все это знают, но ни кто в слух не может это сказать! Вся Европа обеспокоена, цены на газ, что через Украину перекачивается, возросли на 10%! Вы себя то слышите? Они идут нас русских убивать! А мы им за это дёшево газ продаём! Маразм крепчал, но деньги превыше всего!
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13 час.
АБ
Александр Б
Заткни фонтан, провокатор.
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12 час.
Владимир Петров
А что не правда у предыдущего оратора? Многие вещи вызывают когнитивный диссонанс...
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12 час.
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