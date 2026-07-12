Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

464 подписчика

Как один конденсатор за 10 рублей воскресил старенький Philips: история ремонта без лишних догадок

Признаюсь честно, когда ко мне попадают аппараты почтенного возраста, я испытываю особый азарт. В них есть характер, инженерная мысль, заложенная на десятилетия вперёд, и, что самое главное, их поломки редко бывают случайными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии