Как один конденсатор за 10 рублей воскресил старенький Philips: история ремонта без лишних догадок

Признаюсь честно, когда ко мне попадают аппараты почтенного возраста, я испытываю особый азарт. В них есть характер, инженерная мысль, заложенная на десятилетия вперёд, и, что самое главное, их поломки редко бывают случайными.
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