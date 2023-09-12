"Горячий прием, прямо с порога", - в Самаре мигранты едва ступив на перрон, тут же были депортированы

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Politiki.net Продолжаю цикл статей посвященных борьбе российской Фемиды с нарушениями в области бесконтрольной миграции.

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Комментарии
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Александр Котов
Вот за вокзалом их и расстрелять надо было.
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22 час.
Валерий Ворожищев
Там, за вокзалом их ждали комфортабельные автобусы, это как взяли и отправили в Ташкент? А за чей же счёт? За наш?
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17 час.
Михаил Васильев
А почему это прямо на границе не делают? Теперь они будут убегать из поезда до приезда в конечный пункт!
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2 час.

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