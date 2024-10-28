Боррель призвал политические силы Грузии к диалогу после выборов в парламент

Global Look Press/Alberto Ortega/Keystone Press Agency Грузинские политические партии должны провести конструктивный диалог по вопросам результатов выборов в парламент страны, а еще организовать расследование поступивших жалоб на нарушения в ходе проведения голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии